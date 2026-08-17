У Херсоні перебої з електропостачанням через ворожий обстріл

Внаслідок чергових ворожих обстрілів в Херсоні виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

За його словами, фахівці наразі вивчають масштаби пошкоджень та обсяги аварійно-відновлювальних робіт.

Також читайте: Кілька мікрорайонів Херсона знеструмлені через ворожий обстріл

Обстріли громади

За даними МВА, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади.

Під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Інженерне, Садове, Комишани, Зимівник, Зеленівка.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медзаклад, цивільні автомобілі, нежитлові споруди.

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді дістали поранення 5 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восени-взимку РФ може почати атакувати газотранспортну систему України, - ГУР

Обстріли області

За даними ОВА, минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Високе, Стійке, Степове, Чарівне, Красносільське, Інгулець, Новорайськ, Урожайне, Нововоскресенське, Любимівка, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Золота Балка, Іванівка, Інженерне, Михайлівка, Новодмитрівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив, Саблуківка, Тягинка, Хрещенівка, Сагайдачне, Червоне, Степанівка, Садове, Зеленівка, Зимівник, Молодіжне, Федорівка, Чайчине, Чорнобаївка, Нова Кам’янка, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Ясна Поляна, Ульяновка, Токарівка та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду та приватні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.