Из-за обстрелов РФ есть обесточивания в 5 областях, сложнее всего - на Херсонщине, — Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Где ситуация наиболее сложная?

Как отмечается, самая сложная ситуация в Херсонской области. Из-за повреждений энергообъектов в результате вражеских атак здесь обесточено наибольшее количество потребителей.

"Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", — говорится в сообщении.

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Плановых отключений не прогнозируется

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00", — отмечают в Минэнерго.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Херсоне перебои с электроснабжением из-за вражеского обстрела.

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