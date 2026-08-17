Из-за обстрелов РФ есть обесточивания в 5 областях, сложнее всего - на Херсонщине, — Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Где ситуация наиболее сложная?
Как отмечается, самая сложная ситуация в Херсонской области. Из-за повреждений энергообъектов в результате вражеских атак здесь обесточено наибольшее количество потребителей.
"Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", — говорится в сообщении.
Плановых отключений не прогнозируется
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00", — отмечают в Минэнерго.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Херсоне перебои с электроснабжением из-за вражеского обстрела.
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