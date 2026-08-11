Энергетики восстановили электроснабжение большей части Одессы после массированного удара РФ, но из-за жары действуют экстренные отключения, - ДТЭК

После массированной атаки в ночь на 9 августа энергетикам удалось восстановить электроснабжение в большинстве домов одесситов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Продолжаются ремонтные работы

Однако, как отмечается, ремонтные работы продолжаются: еще 2,6 тыс. семей в Пересыпском районе остаются без электроэнергии. Наши бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.

"Значительная часть города и области сейчас получает электроэнергию по временным схемам. Из-за жары они не могут передать весь необходимый объем электроэнергии. Чтобы избежать повреждений оборудования и масштабных аварий, энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям", - говорится в сообщении.

"Просим экономно расходовать электроэнергию и включать энергоемкие приборы по очереди, особенно в часы пиковой нагрузки - с 17:00 до 23:00", - добавили в ДТЭК.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 9 августа россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных Сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".

Позже ВВС уточнили, что ночью враг атаковал Одессу 11 ракетами и сотней дронов. Сбита одна ракета и 72% БПЛА.

В ДТЭК заявили, что враг совершил одну из самых масштабных атак этого года на Одесскую область.

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