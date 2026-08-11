Енергетики заживили більшість Одеси після масованого удару РФ, але через спеку діють екстрені відключення, - ДТЕК

Після масованої атаки вночі 9 серпня енергетикам вдалося повернути світло у більшість домівок одеситів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Тривають ремонтні роботи

Але, як зазначається, ремонти тривають: ще 2,6 тис. родин у Пересипському районі залишаються без електроенергії. Наші бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.

"Значна частина міста та області зараз отримує електроенергію за тимчасовими схемами. Через спеку вони не можуть передати весь необхідний обсяг електроенергії. Щоб уникнути пошкоджень обладнання та масштабних аварій, енергетики вимушено застосовують екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

"Просимо ощадливо споживати електроенергію та вмикати енергоємні прилади по черзі, особливо у пікові години - з 17:00 до 23:00",- додали у ДТІЕК.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 9 серпня росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".

Пізніше ПС уточнили, що вночі ворог атакував Одесу 11 ракетами та сотнею дронів. Збито одну ракету і 72% БпЛА.

У ДТЕК заявили, що ворог здійснив одну з наймасштабніших атак цього року на Одещину.

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