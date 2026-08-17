Через обстріли РФ є знеструмлення у 5 областях, найскладніше - на Херсонщині, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Де найскладніше?

Як зазначається, найскладніша ситуація на Херсонщині. Через пошкодження енергообʼєктів внаслідок ворожих атак тут знеструмлена найбільша кількість споживачів.

"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів", - йдеться у повідомленні.

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Планових відключень не прогнозується

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - наголошують у Міненерго.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Херсоні перебої з електропостачанням через ворожий обстріл.

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