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Новости Удар по Сумам
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Последствия удара РФ по жилому сектору в Сумах: двое человек погибли. ФОТО

Российские оккупанты нанесли ночью удары по Сумам, в результате чего погибли два человека. Известно об одном раненом.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Под ударом оказались жилой сектор и нежилые помещения. Спасатели ликвидировали все пожары", - говорится в сообщении.

Ночной удар по Сумам 17 августа: погибли люди
Ночной удар по Сумам 17 августа: погибли люди

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские оккупанты массированно атаковали Сумы дронами. В городе возникли масштабные пожары.

Читайте: Только за неделю РФ нанесла 13 ударов по объектам "Нафтогаза"

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обстрел (34887) Сумская область (4479) Сумы (1452) Сумский район (688)
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