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Последствия удара РФ по жилому сектору в Сумах: двое человек погибли. ФОТО
Российские оккупанты нанесли ночью удары по Сумам, в результате чего погибли два человека. Известно об одном раненом.
Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Под ударом оказались жилой сектор и нежилые помещения. Спасатели ликвидировали все пожары", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты массированно атаковали Сумы дронами. В городе возникли масштабные пожары.
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