Россияне массированно атаковали Сумы дронами: в городе возникли масштабные пожары, есть пострадавший
Российские войска нанесли массированный удар по Сумам с помощью беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram-канале.
В результате атаки возникли масштабные пожары. Также известно об одном пострадавшем.
В Сумах произошли пожары после ударов
По предварительным данным, россияне использовали для атаки беспилотники реактивного типа.
Есть попадания в жилой сектор и по объектам гражданской инфраструктуры.
"Есть попадания в жилой сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары", - сообщил Григоров.
Известно о пострадавшем и поврежденных домах
Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что атака произошла в Заречном районе Сум.
В результате обстрела пострадал один человек. Также повреждено значительное количество домов.
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