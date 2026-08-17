РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15946 посетителей онлайн
Новости Атака БПЛА на Сумы
1 769 2

Россияне массированно атаковали Сумы дронами: в городе возникли масштабные пожары, есть пострадавший

Атака на Сумы

Российские войска нанесли массированный удар по Сумам с помощью беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram-канале.

В результате атаки возникли масштабные пожары. Также известно об одном пострадавшем.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Сумах произошли пожары после ударов

По предварительным данным, россияне использовали для атаки беспилотники реактивного типа.

Есть попадания в жилой сектор и по объектам гражданской инфраструктуры.

"Есть попадания в жилой сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары", - сообщил Григоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сумах дрон РФ ударил по автомобилю: мужчина погиб, его жена ранена. ФОТО

Известно о пострадавшем и поврежденных домах

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что атака произошла в Заречном районе Сум.

В результате обстрела пострадал один человек. Также повреждено значительное количество домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли четыре удара КАБами по Сумам: погиб мужчина, повреждено около 20 домов. ФОТО

Автор: 

пожар (6260) Сумская область (4479) Сумы (1452) атака (1952) дроны (7952) Сумский район (688)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 