В Сумах дрон РФ ударил по автомобилю: мужчина погиб, его жена ранена. ФОТО

В Сумах вечером 16 августа российский беспилотник нанес прицельный удар по гражданскому автомобилю. В результате удара погиб 59-летний мужчина, его жена получила ранения и была госпитализирована.

Об этом сообщил глава ОГА Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поздно вечером вражеский дрон нанес прицельный удар по гражданскому автомобилю в Сумах. Погиб 59-летний мужчина

В результате попадания автомобиль загорелся. Супругу погибшего с ранениями госпитализировали. Медики оказывают ей необходимую помощь.





Также Григоров отметил, что вечером и ночью враг неоднократно атаковал Сумы беспилотниками. Часть воздушных целей была уничтожена нашими защитниками, однако интенсивность таких атак остается высокой.

Читайте также: Пятеро взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дрона на автомобиль на Херсонщине

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте особенно внимательны в вечернее и ночное время: не оставайтесь под открытым небом и по возможности находитесь в укрытиях или других безопасных местах", — призвали в ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли четыре удара КАБами по Сумам: погиб мужчина, повреждено около 20 домов. ФОТО