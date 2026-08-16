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В Сумах дрон РФ ударил по автомобилю: мужчина погиб, его жена ранена. ФОТО
В Сумах вечером 16 августа российский беспилотник нанес прицельный удар по гражданскому автомобилю. В результате удара погиб 59-летний мужчина, его жена получила ранения и была госпитализирована.
Об этом сообщил глава ОГА Григоров, передает Цензор.НЕТ.
- Поздно вечером вражеский дрон нанес прицельный удар по гражданскому автомобилю в Сумах. Погиб 59-летний мужчина
- В результате попадания автомобиль загорелся. Супругу погибшего с ранениями госпитализировали. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Также Григоров отметил, что вечером и ночью враг неоднократно атаковал Сумы беспилотниками. Часть воздушных целей была уничтожена нашими защитниками, однако интенсивность таких атак остается высокой.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте особенно внимательны в вечернее и ночное время: не оставайтесь под открытым небом и по возможности находитесь в укрытиях или других безопасных местах", — призвали в ОВА.
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