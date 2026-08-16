У Сумах дрон РФ ударив по авто: чоловік загинув, його дружина поранена. ФОТО

У Сумах увечері 16 серпня російський безпілотник прицільно атакував цивільний автомобіль. Унаслідок удару 59-річний чоловік загинув, його дружина зазнала поранень і була госпіталізована.

Про це повідомив глава ОВА Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Пізно ввечері ворожий дрон прицільно вдарив по цивільній автівці у Сумах. Загинув 59-річний чоловік

Внаслідок влучання автомобіль загорівся. Дружину загиблого з пораненнями госпіталізували. Медики надають їй необхідну допомогу.





Також Григоров зазначив, що увечері та вночі ворог неодноразово атакував Суми безпілотниками. Частину повітряних цілей знищили наші захисники, однак інтенсивність таких атак залишається високою.

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"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо уважними будьте у вечірній і нічний час: не залишайтеся просто неба та за можливості перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", - закликали в ОВА.

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