П’ятеро дорослих та дитина постраждали внаслідок атаки дрона на авто на Херсонщині
На Херсонщині російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Дар’ївці. Поранення отримали шестеро людей, зокрема 16-річний хлопець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
БПЛА атакував авто з людьми
За даними слідства, 14 серпня 2026 року близько 09:00 військові рф здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по селу Дар’ївка Херсонського району.
- Унаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро цивільних осіб, серед яких 16-річний хлопець.
- На момент атаки люди перебували в автомобілі.
- Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Прокурори спільно зі слідчими продовжують документування наслідків чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил рф.
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