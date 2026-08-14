П’ятеро дорослих та дитина постраждали внаслідок атаки дрона на авто на Херсонщині

На Херсонщині російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Дар’ївці. Поранення отримали шестеро людей, зокрема 16-річний хлопець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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БПЛА атакував авто з людьми

За даними слідства, 14 серпня 2026 року близько 09:00 військові рф здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по селу Дар’ївка Херсонського району.





Унаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро цивільних осіб, серед яких 16-річний хлопець.

На момент атаки люди перебували в автомобілі.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документування наслідків чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил рф.

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