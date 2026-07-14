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Новини Фото Атака дронів на авто
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Російський БпЛА вдарив по цивільному авто на Харківщині: загинув водій. ФОТОрепортаж

авто

Увечері 14 липня російський безпілотник вдарив по цивільному автомобілю поблизу села Березівка Богодухівського району Харківської області. Унаслідок атаки загинув 61-річний водій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За даними слідства, увечері 14 липня на автодорозі Золочів — Максимівка поблизу села Березівка Богодухівського району російський БпЛА, попередньо типу "Молнія", влучив у цивільний автомобіль Peugeot", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок влучання загинув 61-річний водій.

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БпЛА РФ атакував цивільний автомобіль на Харківщині:
БпЛА РФ атакував цивільний автомобіль на Харківщині:

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила дронами по авто у Кушугумі: поранені троє цивільних

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авто (6638) Харківська область (2984) Богодухівський район (196) Березівка (1)
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