Російський БпЛА вдарив по цивільному авто на Харківщині: загинув водій. ФОТОрепортаж

Увечері 14 липня російський безпілотник вдарив по цивільному автомобілю поблизу села Березівка Богодухівського району Харківської області. Унаслідок атаки загинув 61-річний водій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За даними слідства, увечері 14 липня на автодорозі Золочів — Максимівка поблизу села Березівка Богодухівського району російський БпЛА, попередньо типу "Молнія", влучив у цивільний автомобіль Peugeot", - ідеться в повідомленні.



Внаслідок влучання загинув 61-річний водій.

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