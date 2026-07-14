Російський БпЛА вдарив по цивільному авто на Харківщині: загинув водій. ФОТОрепортаж
Увечері 14 липня російський безпілотник вдарив по цивільному автомобілю поблизу села Березівка Богодухівського району Харківської області. Унаслідок атаки загинув 61-річний водій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За даними слідства, увечері 14 липня на автодорозі Золочів — Максимівка поблизу села Березівка Богодухівського району російський БпЛА, попередньо типу "Молнія", влучив у цивільний автомобіль Peugeot", - ідеться в повідомленні.
Внаслідок влучання загинув 61-річний водій.
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