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Российский БПЛА нанес удар по гражданскому автомобилю на Харьковщине: погиб водитель. ФОТОРЕПОРТАЖ

авто

Вечером 14 июля российский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю вблизи села Березовка Богодуховского района Харьковской области. В результате атаки погиб 61-летний водитель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"По данным следствия, вечером 14 июля на автодороге Золочев — Максимовка вблизи села Березовка Богодуховского района российский БПЛА, предположительно типа "Молния", поразил гражданский автомобиль Peugeot", — говорится в сообщении.

Вследствие удара погиб 61-летний водитель.

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БПЛА РФ атаковал гражданский автомобиль в Харьковской области:
БПЛА РФ атаковал гражданский автомобиль в Харьковской области:

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