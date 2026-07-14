Российский БПЛА нанес удар по гражданскому автомобилю на Харьковщине: погиб водитель. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 14 июля российский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю вблизи села Березовка Богодуховского района Харьковской области. В результате атаки погиб 61-летний водитель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"По данным следствия, вечером 14 июля на автодороге Золочев — Максимовка вблизи села Березовка Богодуховского района российский БПЛА, предположительно типа "Молния", поразил гражданский автомобиль Peugeot", — говорится в сообщении.



Вследствие удара погиб 61-летний водитель.

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