Оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Херсоне: один погибший, трое раненых
Вечером 30 июня российские войска атаковали ударным дроном гражданский автомобиль в центре Херсона. Вследствие удара погиб 50-летний мужчина, ещё трое человек получили ранения.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
"Около 19:00 российские террористы атаковали гражданский автомобиль в центре Херсона", — говорится в сообщении.
Жертвы
- Вследствие этого удара вражеского дрона погиб 50-летний мужчина.
- Еще трое получили ранения.
Глава ГВА выразил соболезнования родным и близким очередной жертвы оккупантов, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
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