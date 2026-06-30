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Новости Атака дронов на авто
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Оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Херсоне: один погибший, трое раненых

херсон

Вечером 30 июня российские войска атаковали ударным дроном гражданский автомобиль в центре Херсона. Вследствие удара погиб 50-летний мужчина, ещё трое человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

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"Около 19:00 российские террористы атаковали гражданский автомобиль в центре Херсона", — говорится в сообщении.

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Жертвы

  • Вследствие этого удара вражеского дрона погиб 50-летний мужчина.
  • Еще трое получили ранения.

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Глава ГВА выразил соболезнования родным и близким очередной жертвы оккупантов, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

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авто (4232) Херсон (3359) Херсонская область (5793) Херсонский район (928)
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