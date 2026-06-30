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Новини Атака дронів на авто
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Окупанти вдарили дроном по цивільній автівці в Херсоні: один загиблий, троє поранених

У Херсоні через удар російського дрона по автомобілю загинув 50-річний чоловік

Російські війська ввечері 30 червня атакували ударним дроном цивільний автомобіль у середмісті Херсона. Внаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

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"Близько 19.00 російські терористи атакували цивільну автівку в середмісті Херсона", - ідеться в повідомленні.

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Жертви

  • Внаслідок цього удару ворожого дрона загинув 50-річний чоловік.
  • Ще троє дістали поранення.

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Очільник МВА висловив співчуття рідним та близьким чергової жертви окупантів, а травмованим  побажав якнайшвидшого одужання.

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авто (6611) Херсон (3906) Херсонська область (6784) Херсонський район (942)
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