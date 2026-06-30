Окупанти вдарили дроном по цивільній автівці в Херсоні: один загиблий, троє поранених
Російські війська ввечері 30 червня атакували ударним дроном цивільний автомобіль у середмісті Херсона. Внаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще троє людей дістали поранення.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 19.00 російські терористи атакували цивільну автівку в середмісті Херсона", - ідеться в повідомленні.
Жертви
- Внаслідок цього удару ворожого дрона загинув 50-річний чоловік.
- Ще троє дістали поранення.
Очільник МВА висловив співчуття рідним та близьким чергової жертви окупантів, а травмованим побажав якнайшвидшого одужання.
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