Росія перетворила FPV-дрони на інструмент терору цивільних: майже 7 тисяч постраждалих, 967 загиблих, - прокуратура

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 16 тисяч атак FPV-дронами по цивільних, що стало частиною системної тактики терору на прифронтових територіях. Найбільше таких злочинів зафіксовано на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вранці на звичайному ринку у Херсоні російський дрон атакував 52-річного продавця. Він кружляв. Вичікував. І вдарив. Не по військовому об'єкту. Не техніці. По цивільній людині, яка не мала жодного стосунку до армії", - розповів Кравченко.

Чоловік отримав вибухову травму, контузію та осколкові поранення, йому надано медичну допомогу. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину", - розповів Кравченко.

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Дистанційні вбивства мирного населення

Це не поодинокий випадок жорстокості окремого оператора зс рф. Дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях.

Порушення та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права росія вчиняє системно, свідомо та показово.

16 тисяч проваджень за атаками дронів по цивільних

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних. Найбільше таких злочинів – на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

У 2022-2023 роках зафіксовано 187 таких злочинів.

У 2024-му їх кількість зросла у 14 разів – до 2 685.

У 2025-му – ще майже втричі, до 7 787. Це не випадковість і не "побічний ефект" бойових дій.

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Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі. З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів. Майже 7 тисяч постраждалих, серед них – 179 дітей. 967 людей загинули, в тому числі 10 дітей.

Як зазначив посадовець, особливо прицільно країна-агресор полює на медичних працівників, рятувальників, поліцейських, журналістів, комунальників та представників гуманітарних місій.

Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БПЛА тактики подвійного удару. Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди та завдавали повторного удару.

"Ці атаки не залишаться забутими. Кожен такий удар ми документуємо. Наше завдання – встановити оператора, підрозділ і весь ланцюг командування. У низці кримінальних проваджень імена вже відомі. Відповідальність за ці злочини – це не питання "якщо", а питання "коли". Вона буде невідворотною", - наголосив Генпрокурор.

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Також Кравченко додав, що міжнародні партнери України вже запроваджують персональні санкції проти причетних до катувань і вбивств українських військовополонених та цивільних і вводять заборону на в'їзд для всіх, хто воював проти України у складі збройних сил рф. І кожен відповідальний постане перед судом і відчуватиме дію міжнародного правосуддя.