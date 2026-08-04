Россия превратила FPV-дроны в инструмент террора против гражданского населения: почти 7 тысяч пострадавших, 967 погибших, - прокуратура

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 16 тысяч атак с использованием FPV-дронов по гражданскому населению, что стало частью системной тактики террора на прифронтовых территориях. Больше всего таких преступлений зафиксировано в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня утром на обычном рынке в Херсоне российский дрон атаковал 52-летнего продавца. Он кружил. Выжидал. И нанес удар. Не по военному объекту. Не по технике. По гражданскому человеку, который не имел никакого отношения к армии", - рассказал Кравченко.

Мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь. Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления", - рассказал Кравченко.

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Дистанционные убийства мирного населения

Это не единичный случай жестокости отдельного оператора ВС РФ. Дистанционные убийства мирного населения с помощью FPV-дронов стали методом террора на прифронтовых территориях.

Нарушения и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права Россия совершает системно, сознательно и демонстративно.

16 тысяч уголовных дел по атакам дронов на гражданских лиц

С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 16 тысяч уголовных дел по фактам атак дронов малого радиуса действия на гражданских лиц. Больше всего таких преступлений — в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

В 2022–2023 годах было зафиксировано 187 таких преступлений.

В 2024 году их количество выросло в 14 раз - до 2 685.

В 2025 году - еще почти втрое, до 7 787. Это не случайность и не "побочный эффект" боевых действий.

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Это избранная тактика российских преступников, которая продолжается до сих пор. С начала 2026 года уже зафиксировано 2 614 таких преступлений. Почти 7 тысяч пострадавших, среди них - 179 детей. 967 человек погибли, в том числе 10 детей.

Как отметил чиновник, страна-агрессор особенно целенаправленно охотится на медицинских работников, спасателей, полицейских, журналистов, коммунальщиков и представителей гуманитарных миссий.

Также зафиксировано 43 случая применения российскими операторами БПЛА тактики двойного удара. После первой атаки они ждали, пока к пострадавшим прибудут на помощь другие люди, и наносили повторный удар.

"Эти атаки не останутся незамеченными. Каждый такой удар мы документируем. Наша задача - установить оператора, подразделение и всю цепочку командования. В ряде уголовных дел имена уже известны. Ответственность за эти преступления — это не вопрос "если", а вопрос "когда". Она будет неотвратимой", - подчеркнул генпрокурор.

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Кроме того, Кравченко добавил, что международные партнеры Украины уже вводят персональные санкции против причастных к пыткам и убийствам украинских военнопленных и гражданских лиц, а также вводят запрет на въезд для всех, кто воевал против Украины в составе вооруженных сил РФ. И каждый ответственный предстанет перед судом и почувствует на себе действие международного правосудия.