FPV-дрон РФ нанес удар по Казачьей Лопани, ранены два мужчины
Российский FPV-дрон нанес удар по Козачьей Лопани Дергачевской громады Харьковской области. В результате атаки ранения получили двое мужчин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.
Последствия удара по Казачьей Лопани
По словам Задоренко, осколочные ранения получили двое мужчин в возрасте 44 и 32 лет. Они находились на мотоцикле в качестве водителя и пассажира.
Обоих пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
