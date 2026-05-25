FPV-дрон РФ нанес удар по Казачьей Лопани, ранены два мужчины

Российский FPV-дрон нанес удар по Козачьей Лопани Дергачевской громады Харьковской области. В результате атаки ранения получили двое мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия удара по Казачьей Лопани

По словам Задоренко, осколочные ранения получили двое мужчин в возрасте 44 и 32 лет. Они находились на мотоцикле в качестве водителя и пассажира.

Обоих пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, что россияне сбросили авиабомбы на центр Краматорска: ранены по меньшей мере 10 человек.

Читайте также: Двое жителей пытались поднять вражеский дрон-"ждун" в Казачьей Лопани: мужчина погиб, женщина ранена. ФОТО