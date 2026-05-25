РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11013 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
80 0

FPV-дрон РФ нанес удар по Казачьей Лопани, ранены два мужчины

Удар по Казачьей Лопане: двое человек получили ранения

Российский FPV-дрон нанес удар по Козачьей Лопани Дергачевской громады Харьковской области. В результате атаки ранения получили двое мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия удара по Казачьей Лопани

По словам Задоренко, осколочные ранения получили двое мужчин в возрасте 44 и 32 лет. Они находились на мотоцикле в качестве водителя и пассажира.

Обоих пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, что россияне сбросили авиабомбы на центр Краматорска: ранены по меньшей мере 10 человек.

Читайте также: Двое жителей пытались поднять вражеский дрон-"ждун" в Казачьей Лопани: мужчина погиб, женщина ранена. ФОТО

Автор: 

атака (1489) fvp-дрон (264) Харьковская область (2697) Харьковский район (879) Казачья Лопань (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 