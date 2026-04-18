Двое жителей пытались поднять вражеский дрон-"ждун" в Козачьей Лопане: мужчина погиб, женщина ранена. ФОТО
В Казачьей Лопане на Харьковщине 16 апреля около 15:00 двое местных жителей пытались поднять вражеский дрон-"ждун", который взорвался.
Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Вследствие взрыва российского FPV-дрона в Казачьей Лопане погиб 49-летний мужчина, а 58-летняя женщина получила тяжелые ранения", — говорится в сообщении.
Как отмечается, двое местных жителей пытались поднять вражеский дрон-"ждун", который уже несколько дней находился на одной из улиц поселка. Вследствие этих опрометчивых действий дрон взорвался: от осколочных ранений мужчина погиб на месте, а женщину взрывной волной отбросило на несколько метров – она получила многочисленные осколочные ранения тела и открытый перелом ноги.
Женщину эвакуировали
Сообщается, что на следующий день женщину удалось эвакуировать и госпитализировать. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Также отмечается, что в связи с невозможностью эвакуации тела погибшего мужчины его похоронили в Козачьей Лопане.
"В очередной раз призываю граждан ни в коем случае не трогать дроны, мины, остатки ракет и любые другие взрывоопасные предметы. Прифронтовая территория – не место для развлечений и удовлетворения собственного любопытства. Такие легкомысленные действия могут стоить вам жизни и здоровья", – подчеркнул начальник ГВА.
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