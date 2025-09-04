В Харьковской области два человека погибли в результате взрыва FPV-дрона, который они разбирали

Фото: Поліція Харківської області

На Харьковщине в результате взрыва погибли двое мужчин, еще двое пострадали: полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полиции Харьковской области.

По предварительной информации, местные жители разбирали FPV-дрон и тот сдетонировал.

4 сентября в полицию поступило сообщение от старосты поселка Казачья Лопань, что на соседском дворе произошел взрыв. На месте от полученных ранений погибли гражданские мужчины 41 и 51 года. Еще два жителя 39 и 49 лет получили взрывные ранения.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

