Взорвалось взрывное устройство: два человека погибли и два получили ранения в Казачьей Лопани

В селе Казачья Лопань в Харьковской области сдетонировало неизвестное устройство, в результате чего погибли люди, также есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате взрыва два человека погибли, еще двое - получили ранения.



По предварительной информации, сдетонировало неизвестное устройство.

