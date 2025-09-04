РУС
Новости Детонация взрывоопасных предметов
Взорвалось взрывное устройство: два человека погибли и два получили ранения в Казачьей Лопани

В Казачьей Лопани взорвалось взрывное устройство

В селе Казачья Лопань в Харьковской области сдетонировало неизвестное устройство, в результате чего погибли люди, также есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате взрыва два человека погибли, еще двое - получили ранения.

По предварительной информации, сдетонировало неизвестное устройство.

взрывчатка (857) Харьковская область (1532) Харьковский район (536) Казачья Лопань (25)
