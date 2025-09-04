Взорвалось взрывное устройство: два человека погибли и два получили ранения в Казачьей Лопани
В селе Казачья Лопань в Харьковской области сдетонировало неизвестное устройство, в результате чего погибли люди, также есть раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате взрыва два человека погибли, еще двое - получили ранения.
По предварительной информации, сдетонировало неизвестное устройство.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль