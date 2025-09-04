УКР
Здетонував вибуховий пристрій: дві людини загинули і дві поранені в Козачій Лопані

У Козачій Лопані здетонував вибуховий пристрій

У селі Козача Лопань в Харківській області здетонував невідомий пристрій, унаслідок чого загинули люди, також є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок вибуху двоє людей загинули, ще двоє - зазнали поранень.

За попередньою інформацією, здетонував невідомий пристрій.

