Здетонував вибуховий пристрій: дві людини загинули і дві поранені в Козачій Лопані
У селі Козача Лопань в Харківській області здетонував невідомий пристрій, унаслідок чого загинули люди, також є поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок вибуху двоє людей загинули, ще двоє - зазнали поранень.
За попередньою інформацією, здетонував невідомий пристрій.
