На Харківщині дві людини загинули внаслідок вибуху FPV-дрона, який вони розбирали
На Харківщині внаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків, ще двоє постраждали: поліція встановлює обставини події.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області.
За попередньою інформацією, місцеві жителі розбирали FPV-дрон і той здетонував.
4 вересня до поліції надійшло повідомлення від старости селища Козача Лопань, що на сусідському подвір’ї відбувся вибух. На місці від отриманих поранень загинули цивільні чоловіки 41 та 51 років. Ще два жителі 39 та 49 років зазнали вибухових поранень.
Постраждалих доставлено до медичного закладу.
