Двоє жителів намагалися підняти ворожий дрон-"ждун" у Козачій Лопані: чоловік загинув, жінку поранено. ФОТО

У Козачій Лопані в Харківській області 16 квітня близько 15:00 двоє місцевих мешканців намагалися підняти ворожий дрон-"ждун", який здетонував.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Унаслідок детонації російського FPV-дрона в Козачій Лопані загинув 49-річний чоловік, а 58-річна жінка зазнала важких поранень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, двоє місцевих мешканців намагалися підняти ворожий дрон-"ждун", який уже кілька днів перебував на одній із вулиць селища. Унаслідок цих безрозсудливих дій дрон здетонував: від уламкових поранень чоловік загинув на місці, а жінку вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів – вона зазнала численних уламкових поранень тіла та відкритого перелому ноги.

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Жінку евакуювали

Повідомляється, що наступної доби жінку вдалося евакуювати й ушпиталити. Наразі її стан стабільний, загрози життю немає.

Також зазначається, що у зв’язку з неможливістю евакуації тіла загиблого чоловіка його поховали у Козачій Лопані.

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" Вкотре закликаю громадян у жодному разі не чіпати дрони, міни, залишки ракет та будь-які інші вибухонебезпечні предмети. Прифронтова територія – не місце для розваг і задоволення власної цікавості. Такі легковажні дії можуть коштувати вам життя та здоров’я", - наголосив начальник МВА.