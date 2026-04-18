Двоє жителів намагалися підняти ворожий дрон-"ждун" у Козачій Лопані: чоловік загинув, жінку поранено. ФОТО
У Козачій Лопані в Харківській області 16 квітня близько 15:00 двоє місцевих мешканців намагалися підняти ворожий дрон-"ждун", який здетонував.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Унаслідок детонації російського FPV-дрона в Козачій Лопані загинув 49-річний чоловік, а 58-річна жінка зазнала важких поранень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, двоє місцевих мешканців намагалися підняти ворожий дрон-"ждун", який уже кілька днів перебував на одній із вулиць селища. Унаслідок цих безрозсудливих дій дрон здетонував: від уламкових поранень чоловік загинув на місці, а жінку вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів – вона зазнала численних уламкових поранень тіла та відкритого перелому ноги.
Жінку евакуювали
Повідомляється, що наступної доби жінку вдалося евакуювати й ушпиталити. Наразі її стан стабільний, загрози життю немає.
Також зазначається, що у зв’язку з неможливістю евакуації тіла загиблого чоловіка його поховали у Козачій Лопані.
" Вкотре закликаю громадян у жодному разі не чіпати дрони, міни, залишки ракет та будь-які інші вибухонебезпечні предмети. Прифронтова територія – не місце для розваг і задоволення власної цікавості. Такі легковажні дії можуть коштувати вам життя та здоров’я", - наголосив начальник МВА.
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