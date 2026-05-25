FPV-дрон РФ вдарив по Козачій Лопані, поранено двох чоловіків
Російський FPV-дрон вдарив по Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка.
Наслідки удару по Козачій Лопані
За словами Задоренка, уламкові поранення отримали двоє чоловіків віком 44 та 32 роки. Вони перебували на мотоциклі як водій і пасажир.
Обох постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.
