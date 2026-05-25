FPV-дрон РФ вдарив по Козачій Лопані, поранено двох чоловіків

Російський FPV-дрон вдарив по Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки удару по Козачій Лопані

За словами Задоренка, уламкові поранення отримали двоє чоловіків віком 44 та 32 роки. Вони перебували на мотоциклі як водій і пасажир.

Обох постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: поранено щонайменше 10 людей.

Також читайте: Двоє жителів намагалися підняти ворожий дрон-"ждун" у Козачій Лопані: чоловік загинув, жінку поранено. ФОТО