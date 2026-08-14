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Новости Атака дронов на авто
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Пятеро взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дрона на автомобиль на Херсонщине

Обстрел Херсонской области: 3 погибших, 4 раненых

В Херсонской области российские военные атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в Дарьевке. Ранения получили шесть человек, в том числе 16-летний юноша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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БПЛА атаковал автомобиль с людьми

По данным следствия, 14 августа 2026 года около 09:00 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по селу Дарьевка Херсонского района.

  • В результате удара ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц, среди которых 16-летний юноша.
  • На момент атаки люди находились в автомобиле.
  • Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуроры совместно со следователями продолжают документировать последствия очередного военного преступления, совершенного представителями вооруженных сил РФ.

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Автор: 

авто (4357) Херсонская область (6022) Херсонский район (1005) Дарьевка (13)
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