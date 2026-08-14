Пятеро взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дрона на автомобиль на Херсонщине
В Херсонской области российские военные атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в Дарьевке. Ранения получили шесть человек, в том числе 16-летний юноша.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
БПЛА атаковал автомобиль с людьми
По данным следствия, 14 августа 2026 года около 09:00 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по селу Дарьевка Херсонского района.
- В результате удара ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц, среди которых 16-летний юноша.
- На момент атаки люди находились в автомобиле.
- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Прокуроры совместно со следователями продолжают документировать последствия очередного военного преступления, совершенного представителями вооруженных сил РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль