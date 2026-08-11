УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10577 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Сум КАБами
1 359 13

Окупанти вдарили чотирма КАБами по Сумах: загинув чоловік, близько 20 будинків пошкоджено. ФОТО

Російські окупаційні війська скинули чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сум.

Про це повідомив глава ОВА Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"На жаль, поблизу одного з місць влучання загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено та зруйновано близько 20 приватних житлових будинків, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

Попередньо, поранених немає. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Читайте: Рятувальник Олексій Столяренко загинув через обвал конструкцій під час ліквідації наслідків удару РФ по Сумах. ФОТО

РФ вдарила по Сумах КАБами: є загиблий та руйнування
РФ вдарила по Сумах КАБами: є загиблий та руйнування

Автор: 

обстріл (36127) Сумська область (4898) Суми (1035) КАБ (609) Сумський район (691)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Чому президент не каже людям,ияк збирається їх захистити від КАБів і балістики? Що йому не вистачало за 7 років створити свою систему ППО?
Навіщо знімав клістрони з діючих?
показати весь коментар
11.08.2026 18:01 Відповісти
+4
Сумно це казати, але з Сум час робити евакуацію.
показати весь коментар
11.08.2026 17:30 Відповісти
+3
Ось зеленський із усією шоблою, що зараз на КАНІКУЛАХ, як ударять, мабуть, отими 3,000 фламінгами за млрд доларів/євро, по містам московії ******…!?!? Колись…
показати весь коментар
11.08.2026 17:58 Відповісти

Завантаження...

 
 