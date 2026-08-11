Окупанти вдарили чотирма КАБами по Сумах: загинув чоловік, близько 20 будинків пошкоджено. ФОТО

Російські окупаційні війська скинули чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сум.

Про це повідомив глава ОВА Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"На жаль, поблизу одного з місць влучання загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено та зруйновано близько 20 приватних житлових будинків, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

Попередньо, поранених немає. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Читайте: Рятувальник Олексій Столяренко загинув через обвал конструкцій під час ліквідації наслідків удару РФ по Сумах. ФОТО



