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Окупанти вдарили чотирма КАБами по Сумах: загинув чоловік, близько 20 будинків пошкоджено. ФОТО
Російські окупаційні війська скинули чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сум.
Про це повідомив глава ОВА Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На жаль, поблизу одного з місць влучання загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено та зруйновано близько 20 приватних житлових будинків, а також об’єкти цивільної інфраструктури.
Попередньо, поранених немає. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
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