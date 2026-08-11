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Оккупанты нанесли четыре удара КАБами по Сумам: погиб мужчина, повреждено около 20 домов. ФОТО
Российские оккупационные войска сбросили четыре управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сум.
Об этом сообщил глава ОВА Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
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"К сожалению, вблизи одного из мест попадания погиб гражданский мужчина. В момент удара он ехал на автомобиле. Его личность устанавливается", - говорится в сообщении.
В результате вражеского удара повреждены и разрушены около 20 частных жилых домов, а также объекты гражданской инфраструктуры.
Предварительно, раненых нет. Информация о последствиях атаки уточняется.
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