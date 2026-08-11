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Новости Фото Обстрел Сум КАБами
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Оккупанты нанесли четыре удара КАБами по Сумам: погиб мужчина, повреждено около 20 домов. ФОТО

Российские оккупационные войска сбросили четыре управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сум.

Об этом сообщил глава ОВА Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"К сожалению, вблизи одного из мест попадания погиб гражданский мужчина. В момент удара он ехал на автомобиле. Его личность устанавливается", - говорится в сообщении.

В результате вражеского удара повреждены и разрушены около 20 частных жилых домов, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Предварительно, раненых нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

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РФ нанесла удар по Сумам КАБами: есть погибший и разрушения
РФ нанесла удар по Сумам КАБами: есть погибший и разрушения

Автор: 

обстрел (34806) Сумская область (4468) Сумы (1451) КАБ (599) Сумский район (686)
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Топ комментарии
+3
Сумно це казати, але з Сум час робити евакуацію.
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11.08.2026 17:30 Ответить
+2
Ось зеленський із усією шоблою, що зараз на КАНІКУЛАХ, як ударять, мабуть, отими 3,000 фламінгами за млрд доларів/євро, по містам московії ******…!?!? Колись…
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11.08.2026 17:58 Ответить
+1
Чому президент не каже людям,ияк збирається їх захистити від КАБів і балістики? Що йому не вистачало за 7 років створити свою систему ППО?
Навіщо знімав клістрони з діючих?
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11.08.2026 18:01 Ответить

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