Спасатель Алексей Столяренко погиб в результате обвала конструкций во время ликвидации последствий удара РФ по Сумам. ФОТО

Во время тушения пожара в Сумах, возникшего после попадания российского БПЛА, произошло обрушение конструкций.

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трагический случай

Как отмечается, под бетонной плитой получил травму начальник смены отдела быстрого реагирования регионального центра управления в чрезвычайных ситуациях ГУ ГСЧС Украины в Сумской области 30-летний Алексей Столяренко. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Алексея не удалось.

"Сегодня мы потеряли не просто спасателя. Мы потеряли побратима, друга, коллегу. Человека, который каждый день шел навстречу опасности ради помощи другим. Дома его ждали жена и маленькая дочь. Для них он был не начальником смены и не героем в форме. Он был мужем, папой - самым дорогим человеком.

"Эту боль невозможно выразить словами", - подчеркивает глава ГСЧС.

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"Россия продолжает уносить жизни украинцев. Уносит молодых, сильных, мужественных. Уносит тех, кто приходит спасать других. Алексей, как и другие наши погибшие коллеги, отдал свою жизнь, спасая людей. Их подвиг навсегда останется с нами!" - добавляет он.

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