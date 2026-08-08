Более 25 лет возвращал тела погибших домой: с поисковиком Алексеем Юковым простились в Киеве. ФОТОрепортаж
В столичном Владимирском соборе простились с Алексеем Юковым — руководителем и основателем поисковой группы "Плацдарм", который посвятил четверть века эксгумации, идентификации и возвращению домой погибших воинов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".
Панихиду по Алексею Юкову во Владимирском соборе возглавил митрополит Епифаний. После богослужения люди простились с ним на Майдане Независимости.
Для семьи и друзей Юков был не только поисковиком. Дочь его жены рассказала, что Алексей был общественным активистом и человеком, который для многих стал настоящим отцом.
Алексей считал своим долгом заниматься поиском погибших и возвращать людей домой.
Говорил, что он просто должен это делать, что он их чувствует. Он всегда говорил всем, что вернет их", — рассказала дочь.
Она также вспомнила, что в 2022 году Юков подорвался во время поисковых работ и лишился глаза. Несмотря на ранение, он впоследствии вернулся к работе.
"Он еще не научился нормально ходить, а уже вернулся туда и все равно вытащил", — добавила она.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что погиб руководитель поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков.
Что известно об Алексее Юкове?
Руководитель поисковой группы "Плацдарм", которая занимается поиском погибших и пропавших без вести военных уже более 27 лет.
Вместе с командой они сотрудничали не только с военными, но и с поисковыми группами Генштаба, СБУ, МВД и ГСЧС.
Ранее Юков работал в волонтерской группе "Черный тюльпан". С тех пор его отряд извлек с фронта более 1 500 тел, в основном украинских военных, среди которых также есть россияне.
Интервью с Алексеем Юковым для Цензор.НЕТ, опубликованное в апреле 2026 года, читайте по ссылке.
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