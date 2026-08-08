Более 25 лет возвращал тела погибших домой: с поисковиком Алексеем Юковым простились в Киеве. ФОТОрепортаж

В столичном Владимирском соборе простились с Алексеем Юковым — руководителем и основателем поисковой группы "Плацдарм", который посвятил четверть века эксгумации, идентификации и возвращению домой погибших воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Панихиду по Алексею Юкову во Владимирском соборе возглавил митрополит Епифаний. После богослужения люди простились с ним на Майдане Независимости.









Для семьи и друзей Юков был не только поисковиком. Дочь его жены рассказала, что Алексей был общественным активистом и человеком, который для многих стал настоящим отцом.

Алексей считал своим долгом заниматься поиском погибших и возвращать людей домой.

Говорил, что он просто должен это делать, что он их чувствует. Он всегда говорил всем, что вернет их", — рассказала дочь.

Она также вспомнила, что в 2022 году Юков подорвался во время поисковых работ и лишился глаза. Несмотря на ранение, он впоследствии вернулся к работе.

"Он еще не научился нормально ходить, а уже вернулся туда и все равно вытащил", — добавила она.

Читайте также: В Киеве простились с польским волонтером Русеком-Вольским, погибшим во время российской атаки на Харьков

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что погиб руководитель поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков.

Что известно об Алексее Юкове?

Руководитель поисковой группы "Плацдарм", которая занимается поиском погибших и пропавших без вести военных уже более 27 лет.

Вместе с командой они сотрудничали не только с военными, но и с поисковыми группами Генштаба, СБУ, МВД и ГСЧС.

Ранее Юков работал в волонтерской группе "Черный тюльпан". С тех пор его отряд извлек с фронта более 1 500 тел, в основном украинских военных, среди которых также есть россияне.

Интервью с Алексеем Юковым для Цензор.НЕТ, опубликованное в апреле 2026 года, читайте по ссылке.

Читайте: Минобороны нашло новый способ ускорить идентификацию погибших воинов ВСУ