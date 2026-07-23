Минобороны нашло новый способ ускорить идентификацию погибших воинов ВСУ
Минобороны Украины нашло новый способ быстрее опознавать погибших украинских военных не только с помощью ДНК, а именно - добавить в систему отпечатки пальцев рук и ног.
Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения Минобороны Дмитрий Самофалов в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Новый способ
По словам Самофалова, в мире уже давно осуществляют идентификацию погибших военных, в первую очередь, - по жетону, отпечаткам пальцев и зубной формуле. Только после этого применяют ДНК-экспертизу, поскольку она достаточно дорогая.
"У нас сначала приняли закон о геномной информации, и нет никаких оснований ни для отпечатков пальцев, ни для челюстей", - отметил представитель Минобороны.
Контекст
- Самофалов объяснил, что Минобороны предлагает считывать не только отпечатки пальцев рук, но и стоп - они часто лучше сохраняются, поскольку остаются защищенными в обуви.
Он подчеркнул, что были единичные случаи, когда ДНК-тест подтверждал гибель человека, а он оказывался жив. По мнению чиновника Минобороны, идентификация по отпечаткам пальцев позволит минимизировать такие риски.
В Минобороны надеются внедрить новый подход к концу 2026 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль