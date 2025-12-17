150 000 ДНК-комплектов закуплено для ВСУ: ГОТ усиливает идентификацию погибших

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны впервые начинает закупку систем для отбора биологических образцов у военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сколько закупят комплектов

Эти ДНК-наборы являются ключевым инструментом для идентификации погибших, розыска пропавших без вести и установления личностей неопознанных тел. В рамках закупки планируется приобрести 150 000 комплектов на общую сумму 37,8 млн грн.

Закупленные системы будут использоваться для отбора биологических образцов с последующим формированием геномного реестра военнослужащих. Такой реестр является критически важным в военное время – он позволяет существенно сократить сроки идентификации и обеспечить юридически подтвержденные результаты для семей защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За этот год Национальная полиция идентифицировала 87% тел и вернула их родственникам, - Цуцкиридзе

Вся геномная информация будет храниться в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" – в специально оборудованных условиях с гарантиями защиты, целостности и длительного хранения данных.

Сами комплекты соответствуют современным стандартам безопасности и качества: они обеспечивают простой и стандартизированный процесс забора материала, пригодны для транспортировки и длительного хранения, а полученные результаты имеют полную юридическую силу.

Важность сбора генетических образцов

Отметим, что системный сбор биологических образцов является международной практикой:

в большинстве цивилизованных стран это базовый подход, который позволяет обеспечить точную и своевременную идентификацию военных.

Генетическая экспертиза не только помогает семьям получить подтвержденный ответ о судьбе близких, но и играет важную роль в документировании событий войны, сохранении исторической памяти и укреплении государственной системы учета и идентификации.

Читайте также: Для лучшего поиска пропавших по всему миру развернули систему сдачи ДНК для родственников украинских защитников, - МВД