150 000 ДНК-комплектів закуплено для ЗСУ: ДОТ посилює ідентифікацію загиблих

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони вперше розпочинає закупівлю систем для відбору біологічних зразків у військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Скільки закуплять комплектів

Ці ДНК-набори є ключовим інструментом для ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти та встановлення осіб невпізнаних тіл. У межах закупівлі планується придбати 150 000 комплектів на загальну суму 37,8 млн грн.

Закуплені системи використовуватимуться для відбору біологічних зразків із подальшим формуванням геномного реєстру військовослужбовців. Такий реєстр є критично важливим у воєнний час – він дає змогу суттєво скоротити терміни ідентифікації та забезпечити юридично підтверджені результати для родин захисників.

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Уся геномна інформація зберігатиметься відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" – у спеціально облаштованих умовах із гарантіями захисту, цілісності та довготривалого зберігання даних.

Самі комплекти відповідають сучасним стандартам безпеки та якості: вони забезпечують простий і стандартизований процес забору матеріалу, придатні для транспортування та тривалого зберігання, а отримані результати мають повну юридичну силу.

Важливість збору генетичних зразків

Зазначимо, що системний збір біологічних зразків є міжнародною практикою:

у більшості цивілізованих країн це базовий підхід, який дозволяє забезпечити точну й своєчасну ідентифікацію військових.

Генетична експертиза не лише допомагає родинам отримати підтверджену відповідь про долю близьких, а й відіграє важливу роль у документуванні подій війни, збереженні історичної пам’яті та посиленні державної системи обліку й ідентифікації.

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