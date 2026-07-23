Міноборони знайшло новий спосіб пришвидшити ідентифікацію полеглих воїнів ЗСУ
Міноборони України знайшло новий спосіб швидше опізнавати полеглих українських військових не лише за допомогою ДНК, зокрема додати до системи відбитки пальців рук і ніг.
Про це повідомив керівник Департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов для LB. ua, інформує Цензор.НЕТ.
Новий спосіб
За словами Самофалова, у світі вже давно здійснюють ідентифікацію загиблих військових насамперед за жетоном, відбитками пальців і зубною формулою. Тільки після цього застосовують ДНК-експертизу, оскільки вона досить дорога.
"У нас спочатку ухвалили закон про геномну інформацію і жодного нема підґрунтя ні для пальців, ні для щелеп", — зазначив представник Міноборони.
Контекст
- Самофалов пояснив, що Міноборони пропонує зчитувати не лише відбитки пальців рук, а й стоп — вони часто краще зберігаються, бо залишаються захищеними у взутті.
Він наголосив, що були поодинокі випадки, коли ДНК-тест підтверджував загибель людини, а вона була живою. На думку посадовця Міноборони, ідентифікація за відбитками пальців дозволить мінімізувати такі ризики.
У Міноборони сподіваються запровадити новий підхід до кінця 2026 року.
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