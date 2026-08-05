Погиб руководитель поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков, более 27 лет возвращавший тела погибших воинов
Погиб руководитель поисковой группы "Плацдарм", занимающейся поиском погибших и пропавших без вести военнослужащих, Алексей Юков.
Об этом сообщила его жена Евгения Калугина, передает Цензор.НЕТ.
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"Мой муж погиб", - написала она.
Что известно об Алексее Юкове?
Руководитель поисковой группы "Плацдарм", которая уже более 27 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных.
Вместе с командой они сотрудничали не только с военными, но и с поисковыми группами Генштаба, СБУ, МВД и ГСЧС.
Ранее Юков работал в волонтерской группе "Черный тюльпан". С тех пор его отряд извлек с фронта более 1 500 тел, в основном украинских военных, среди которых также есть россияне
Интервью с Алексеем Юковым для Цензор.НЕТ, опубликованное в апреле 2026 года, читайте по ссылке.
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