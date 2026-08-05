Погиб руководитель поисковой группы "Плацдарм" Алексей Юков, более 27 лет возвращавший тела погибших воинов

Погиб руководитель поисковой группы "Плацдарм", занимающейся поиском погибших и пропавших без вести военнослужащих, Алексей Юков.

Об этом сообщила его жена Евгения Калугина, передает Цензор.НЕТ.

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"Мой муж погиб", - написала она.

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Что известно об Алексее Юкове?

Руководитель поисковой группы "Плацдарм", которая уже более 27 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных.

Вместе с командой они сотрудничали не только с военными, но и с поисковыми группами Генштаба, СБУ, МВД и ГСЧС.

Ранее Юков работал в волонтерской группе "Черный тюльпан". С тех пор его отряд извлек с фронта более 1 500 тел, в основном украинских военных, среди которых также есть россияне

Интервью с Алексеем Юковым для Цензор.НЕТ, опубликованное в апреле 2026 года, читайте по ссылке.

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