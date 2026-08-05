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Загинув керівник пошукової групи "Плацдарм" Олексій Юков, який понад 27 років повертав тіла полеглих воїнів

Загинув Олексій Юков, який займався пошуков полеглих військових

Загинув керівник пошукової групи "Плацдарм", яка займається пошуком загиблих і зниклих безвісти військових, Олексій Юков.

Про це повідомила його дружина Євгенія Калугіна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мій чоловік загинув", - зазначила вона.

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Що відомо про Олексія Юкова?

Керівник пошукової групи "Плацдарм", яка займається пошуком загиблих і зниклих безвісти військових вже понад 27 років.

Разом із командою вони співпрацювали не лише із військовими, а й з пошуковими групами Генштабу, СБУ, МВС та ДСНС.

Раніше Юков працював у волонтерській групі "Чорний тюльпан". Відтоді його загін вилучив із фронту понад 1 500 тіл, здебільшого українських військових, серед яких також є росіяни

Інтерв'ю з Олексієм Юковим для Цензор.НЕТ, оприлюднене у квітні 2026 року, читайте за посиланням.

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