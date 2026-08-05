Загинув керівник пошукової групи "Плацдарм" Олексій Юков, який понад 27 років повертав тіла полеглих воїнів
Загинув керівник пошукової групи "Плацдарм", яка займається пошуком загиблих і зниклих безвісти військових, Олексій Юков.
Про це повідомила його дружина Євгенія Калугіна, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Мій чоловік загинув", - зазначила вона.
Що відомо про Олексія Юкова?
Керівник пошукової групи "Плацдарм", яка займається пошуком загиблих і зниклих безвісти військових вже понад 27 років.
Разом із командою вони співпрацювали не лише із військовими, а й з пошуковими групами Генштабу, СБУ, МВС та ДСНС.
Раніше Юков працював у волонтерській групі "Чорний тюльпан". Відтоді його загін вилучив із фронту понад 1 500 тіл, здебільшого українських військових, серед яких також є росіяни
Інтерв'ю з Олексієм Юковим для Цензор.НЕТ, оприлюднене у квітні 2026 року, читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль