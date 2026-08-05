Загинув керівник пошукової групи "Плацдарм" Олексій Юков, який понад 27 років повертав тіла полеглих воїнів

Загинув керівник пошукової групи "Плацдарм", яка займається пошуком загиблих і зниклих безвісти військових, Олексій Юков.

Про це повідомила його дружина Євгенія Калугіна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мій чоловік загинув", - зазначила вона.

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Що відомо про Олексія Юкова?

Керівник пошукової групи "Плацдарм", яка займається пошуком загиблих і зниклих безвісти військових вже понад 27 років.

Разом із командою вони співпрацювали не лише із військовими, а й з пошуковими групами Генштабу, СБУ, МВС та ДСНС.

Раніше Юков працював у волонтерській групі "Чорний тюльпан". Відтоді його загін вилучив із фронту понад 1 500 тіл, здебільшого українських військових, серед яких також є росіяни

Інтерв'ю з Олексієм Юковим для Цензор.НЕТ, оприлюднене у квітні 2026 року, читайте за посиланням.

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