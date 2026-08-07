В Киеве простились с польским волонтером Русеком-Вольским, погибшим во время российской атаки на Харьков, - Сибига
В Киеве состоялась церемония прощания с польским волонтером Мареком Русеком-Вольским, погибшим в Харькове в результате российской атаки с использованием дронов. В церемонии приняли участие украинские и польские дипломаты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Глава МИД выразил соболезнования родным и близким погибшего и назвал Марека Русека-Вольского настоящим другом Украины, который помогал украинцам в борьбе с российской агрессией.
"Российская агрессия никогда не уничтожит украинско-польскую дружбу. Она никогда не уничтожит украинско-польское союзническое взаимодействие. Потому что речь идет об общем союзе перед теми вызовами, которые стоят не только перед Украиной, но и перед Польшей и Европой", — подчеркнул Сибига.
На опубликованных фотографиях из церемонии видно, что проститься с волонтером пришли посол Украины в Польше Василий Боднар и посол Польши в Украине Петр Лукасевич.
Напомним, 4 августа Министерство иностранных дел Польши официально подтвердило гибель Марека Русека-Вольского, который погиб в Харькове во время российского удара беспилотником.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль