В Киеве простились с польским волонтером Русеком-Вольским, погибшим во время российской атаки на Харьков, - Сибига

В Киеве состоялась церемония прощания с польским волонтером Мареком Русеком-Вольским, погибшим в Харькове в результате российской атаки с использованием дронов. В церемонии приняли участие украинские и польские дипломаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Глава МИД выразил соболезнования родным и близким погибшего и назвал Марека Русека-Вольского настоящим другом Украины, который помогал украинцам в борьбе с российской агрессией.

"Российская агрессия никогда не уничтожит украинско-польскую дружбу. Она никогда не уничтожит украинско-польское союзническое взаимодействие. Потому что речь идет об общем союзе перед теми вызовами, которые стоят не только перед Украиной, но и перед Польшей и Европой", — подчеркнул Сибига.

На опубликованных фотографиях из церемонии видно, что проститься с волонтером пришли посол Украины в Польше Василий Боднар и посол Польши в Украине Петр Лукасевич.

Напомним, 4 августа Министерство иностранных дел Польши официально подтвердило гибель Марека Русека-Вольского, который погиб в Харькове во время российского удара беспилотником.

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