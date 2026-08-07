У Києві попрощалися з польським волонтером Русеком-Вольським, який загинув під час російської атаки на Харків

У Києві відбулося прощання з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським, який загинув у Харкові внаслідок російської дронової атаки. У церемонії взяли участь українські та польські дипломати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Глава МЗС висловив співчуття рідним і близьким загиблого та назвав Марека Русека-Вольського справжнім другом України, який допомагав українцям у боротьбі з російською агресією.

"Російська агресія ніколи не знищить українсько-польську дружбу. Вона ніколи не знищить українсько-польську союзницьку взаємодію. Тому що це про спільний союз перед тими викликами, які стоять не лише перед Україною, але й перед Польщею і Європою", – наголосив Сибіга.

На оприлюднених фотографіях із церемонії видно, що попрощатися з волонтером прийшли посол України в Польщі Василь Боднар та посол Польщі в Україні Пйотр Лукасевич.

Нагадаємо, 4 серпня Міністерство закордонних справ Польщі офіційно підтвердило загибель Марека Русека-Вольського, який загинув у Харкові під час російського удару безпілотником.

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