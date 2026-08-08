Понад 25 років повертав тіла полеглих додому: із пошуковцем Олексієм Юковим попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У столичному Володимирському соборі провели в останню путь Олексія Юкова - очільника та засновника пошукової групи "Плацдарм", який присвятив чверть століття ексгумації, ідентифікації та поверненню додому полеглих воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Панахиду за Олексієм Юковим у Володимирському соборі очолив митрополит Епіфаній. Після богослужіння люди попрощалися з ним на Майдані Незалежності.









Для родини та друзів Юков був не лише пошуковцем. Донька його дружини розповіла, що Олексій був громадським активістом і людиною, яка для багатьох стала справжнім батьком.

Олексій вважав своїм обов'язком займатися пошуком загиблих та повертати людей додому.

Казав, що він повинен просто це робити, що він їх відчуває. Він завжди казав усім, що він поверне", - розповіла донька.

Вона також згадала, що у 2022 році Юков підірвався під час пошукової роботи та втратив око. Попри поранення, він згодом повернувся до роботи.

"Він ще не став нормально ходити, а вже туди повернувся і все одно забрав", - додала вона.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що загинув керівник пошукової групи "Плацдарм Олексій Юков.

Що відомо про Олексія Юкова?

Керівник пошукової групи "Плацдарм", яка займається пошуком загиблих і зниклих безвісти військових вже понад 27 років.

Разом із командою вони співпрацювали не лише із військовими, а й з пошуковими групами Генштабу, СБУ, МВС та ДСНС.

Раніше Юков працював у волонтерській групі "Чорний тюльпан". Відтоді його загін вилучив із фронту понад 1 500 тіл, здебільшого українських військових, серед яких також є росіяни.

Інтерв'ю з Олексієм Юковим для Цензор.НЕТ, оприлюднене у квітні 2026 року, читайте за посиланням.

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