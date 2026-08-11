Рятувальник Олексій Столяренко загинув через обвал конструкцій під час ліквідації наслідків удару РФ по Сумах. ФОТО

Під час ліквідації пожежі в Сумах, що виникла після влучання російського БпЛА, стався обвал конструкцій.

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, інформує Цензор.НЕТ.

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Трагічний випадок

Як зазначається, під бетонною плитою травмувався начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС України у Сумській області 30-річний Олексій Столяренко. Лікарі боролися за його життя. Та врятувати Олексія не вдалося.

"Сьогодні ми втратили не просто рятувальника. Ми втратили побратима, друга, колегу. Людину, яка щодня йшла на зустріч небезпеці заради допомоги іншим. Вдома його чекали дружина і маленька донька. Для них він був не начальником зміни і не героєм у формі. Він був чоловіком, татом - найдорожчою людиною.

Цей біль неможливо виміряти словами", - наголошує очільник ДСНС.

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"росія продовжує забирати життя українців. Забирає молодих, сильних, мужніх. Забирає тих, хто приходить рятувати інших. Олексій, як і інші наші загиблі колеги, віддав своє життя, рятуючи людей. Їхній подвиг назавжди залишиться з нами!", - додає він.

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