Росіяни масовано атакували Суми дронами: у місті виникли масштабні пожежі, є постраждалий

Російські війська масовано атакували Суми безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Сумської ОВА Олега Григорова в телеграм-каналі.

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Також відомо про одного постраждалого.

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У Сумах спалахнули пожежі після ударів

За попередніми даними, росіяни використали для атаки безпілотники реактивного типу.

Є влучання у житловому секторі та по об’єктах цивільної інфраструктури.

"Є влучання у житловому секторі та по обʼєктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі", — повідомив Григоров.

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Відомо про постраждалого та пошкоджені будинки

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що атака сталася у Зарічному районі Сум.

Внаслідок обстрілу постраждала людина. Також пошкоджено значну кількість будинків.

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