Наслідки удару РФ по житловому сектору в Сумах: дві людини загинули. ФОТО

Російські окупанти завдали вночі ударів по Сумах, внаслідок чого загинули дві людини. Відомо про 1 поранену особу.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Під ударом опинилися житловий сектор та нежитлові приміщення. Рятувальники ліквідували всі пожежі", - йдеться в повідомленні.





Що передувало?

Раніше повідомлялось, що російські окупанти масовано атакували Суми дронами. У місті виникли масштабні пожежі.

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