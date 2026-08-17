Лише протягом тижня РФ завдала 13 ударів по об’єктах "Нафтогазу"

Протягом тижня російські окупанти здійснили 13 атак на об'єкти "Нафтогазу".

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Росія била дронами та ракетами по об’єктах у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.



Під ударами, зокрема, видобувна інфраструктура. Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об’єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку", - йдеться в повідомленні.

Під час атак ніхто із співробітників не постраждав.

Відомо, що від початку 2026 року окупанти 293 рази атакували об’єкти Групи Нафтогаз.

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