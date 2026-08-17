Лише протягом тижня РФ завдала 13 ударів по об’єктах "Нафтогазу"
Протягом тижня російські окупанти здійснили 13 атак на об'єкти "Нафтогазу".
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Росія била дронами та ракетами по об’єктах у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.
Під ударами, зокрема, видобувна інфраструктура. Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об’єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку", - йдеться в повідомленні.
Під час атак ніхто із співробітників не постраждав.
Відомо, що від початку 2026 року окупанти 293 рази атакували об’єкти Групи Нафтогаз.
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