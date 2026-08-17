Только за неделю РФ нанесла 13 ударов по объектам "Нафтогаза"

В течение недели российские оккупанты совершили 13 атак на объекты "Нафтогаза".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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"Россия наносила удары дронами и ракетами по объектам в разных регионах страны. Один из объектов за неделю подвергся нескольким атакам.



Под ударами, в частности, оказалась добывающая инфраструктура. Имеются серьезные повреждения оборудования и производственных мощностей. Работа части объектов остановлена, потеряна часть объемов добычи", - говорится в сообщении.

Во время атак никто из сотрудников не пострадал.

Известно, что с начала 2026 года оккупанты 293 раза атаковали объекты Группы "Нафтогаз".

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