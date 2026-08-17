Удар РФ баллистическими ракетами по Кременчугскому району: ликвидированы пожары на двух промпредприятиях. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожары на промышленных объектах в Кременчугском районе, вызванные вражеской ракетной атакой.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Все пожары ликвидированы

Он напомнил, что ночью 16 августа Кременчугский район подвергся атаке баллистическими ракетами. Под ударом оказались два промышленных предприятия.

На объектах возникли пожары. На одном из предприятий подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание еще ночью. На втором из-за угрозы повторных ударов спасатели некоторое время не могли безопасно приступить к тушению.











На данный момент пожар полностью ликвидирован.

Также БПЛА атаковали еще одно промышленное предприятие в Миргородском районе.

Обошлось без пострадавших

Самое главное - погибших и раненых нет.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 августа 2026 года войска РФ атаковали Киев, Кременчуг и Кривой Рог противокорабельными ракетами "Оникс" и баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23.