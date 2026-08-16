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Новости Результат работы ПВО
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РФ атаковала баллистикой, "Ониксами", Х-59/69 и 106 дронами. Сбиты три управляемые ракеты и 85 БПЛА, - Воздушные силы

ПВО уничтожает шахидов

В ночь на 16 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу с использованием противокорабельных ракет "Оникс", баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Курской, Брянской и Воронежской областей, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Херсонской области, Белгородской области, а также 106 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербер" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киевская, Полтавская и Днепропетровская области!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 85 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 3 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.
  • Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.
  • Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.

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Автор: 

обстрел (34876) Воздушные силы (3351) баллистические ракеты (682) Шахед (2421)
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Топ комментарии
+8
ага....
самі заборонили вказувати кількість атакуючих!
але!
самі переможно доповідають про кількість збитих.
це, сценаристи 95 кварталу вигадали? чи, у кацапів підгледіли?

в києві, традиційно, в одну калітку!!!
було гучно!

а, де цього разу був зелений гундосий лідор?
в резиденціях в карпатах, потужно грав гантелею у теніс з голим торсом?
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16.08.2026 08:32 Ответить
+1
1 вайлдберіс в них - 10 такого в нас. Ми виснажимось скоріше - точніше будемо повністю знищені.

Охочих переломити ситуацію теж не бачу ні в ЕС ні десь ще
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16.08.2026 08:59 Ответить
+1
Та нічого страшного. Скільки потрібно балістичних ракет щоб зруйнувати Київ вщент?
В них скільки не буде і за п'ять років.
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16.08.2026 09:49 Ответить

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