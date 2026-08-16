РФ атаковала баллистикой, "Ониксами", Х-59/69 и 106 дронами. Сбиты три управляемые ракеты и 85 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 16 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу с использованием противокорабельных ракет "Оникс", баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Курской, Брянской и Воронежской областей, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Херсонской области, Белгородской области, а также 106 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербер" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, основное направление удара — Киевская, Полтавская и Днепропетровская области!
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 85 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 3 точках.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.
- Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.
- Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.
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самі заборонили вказувати кількість атакуючих!
але!
самі переможно доповідають про кількість збитих.
це, сценаристи 95 кварталу вигадали? чи, у кацапів підгледіли?
в києві, традиційно, в одну калітку!!!
було гучно!
а, де цього разу був зелений гундосий лідор?
в резиденціях в карпатах, потужно грав гантелею у теніс з голим торсом?
Охочих переломити ситуацію теж не бачу ні в ЕС ні десь ще
В них скільки не буде і за п'ять років.