Уничтожить пусковые установки "Искандеров" непросто, лучше поражать производство ракет и пункты дислокации, - Игнат

Уничтожение пусковых установок "Искандеров" затрудняется их высокой мобильностью - после запуска ракеты установки быстро покидают позиции

Об этом заявил представитель управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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"Пусковая установка "Искандера" - это мобильная система на колесной базе, которая приезжает [на место] в определенное время - когда, скажем, пасмурно или ночью, и ее не видно со спутников, - занимает позицию и может некоторое время ждать команды. Затем команда "пуск" - ракеты еще не успели влететь в стратосферу, а они уже сворачиваются и уезжают. Поэтому уничтожить такие пусковые установки непросто.

Только благодаря филигранным действиям Сил обороны, оперативным разведданным и хорошему, скоростному высокоточному оружию… Лучше, конечно, пытаться поражать производство ракет, их транспортировку, пункты дислокации, что уже не раз было", - сказал Игнат.

Также он отметил, что россияне значительно увеличили долю применения реактивных БПЛА.

"Если сравнивать июнь с июлем, то в июле [было запущено] в пять раз больше реактивных БПЛА. Они начали активно применять их именно в июле", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее в ГУР МО заявили, что Россия наращивает производство ракет и делает ставку на баллистику и реактивные дроны.

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