Знищити пускові "Іскандерів" непросто, краще уражати виробництво ракет та пункти дислокації, - Ігнат

Знищення пускових "Іскандерів" ускладнює їхня висока мобільність - після запуску ракети установки швидко залишають позиції.

Про це заявив управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Подробиці

"Пускова "Іскандера" - це мобільна система на колісній базі, яка приїжджає [на локацію] в певний час - коли, скажімо, хмарно, або ніч, і не видно із супутників, - займає позицію і може якийсь час чекати команди. Потім команда "пуск" - ракети ще у стратосферу не влетіли, а вони вже згортаються і їдуть геть. Тому знищити такі пускові непросто.

Тільки філігранністю дій Сил оборони, оперативними розвідданими й гарною, швидкісною високоточною зброєю… Краще, звісно, намагатися вражати виробництво ракет, їхнє транспортування, пункти дислокації, що уже не раз було", - сказав Ігнат.

Також він зауважив, що росіяни серйозно збільшили відсоток застосування реактивних БпЛА.

"Якщо брати порівнювати червень із липнем, то за липень [було запущено] у п’ять разів більше реактивних БпЛА. Вони почали серйозно застосовувати їх саме в липні", - додав він.

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Що передувало?

Раніше у ГУР МО заявили, що Росія нарощує виробництво ракет і робить ставку на балістику та реактивні дрони.

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