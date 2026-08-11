Знищити пускові "Іскандерів" непросто, краще уражати виробництво ракет та пункти дислокації, - Ігнат
Знищення пускових "Іскандерів" ускладнює їхня висока мобільність - після запуску ракети установки швидко залишають позиції.
Про це заявив управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Подробиці
"Пускова "Іскандера" - це мобільна система на колісній базі, яка приїжджає [на локацію] в певний час - коли, скажімо, хмарно, або ніч, і не видно із супутників, - займає позицію і може якийсь час чекати команди. Потім команда "пуск" - ракети ще у стратосферу не влетіли, а вони вже згортаються і їдуть геть. Тому знищити такі пускові непросто.
Тільки філігранністю дій Сил оборони, оперативними розвідданими й гарною, швидкісною високоточною зброєю… Краще, звісно, намагатися вражати виробництво ракет, їхнє транспортування, пункти дислокації, що уже не раз було", - сказав Ігнат.
Також він зауважив, що росіяни серйозно збільшили відсоток застосування реактивних БпЛА.
"Якщо брати порівнювати червень із липнем, то за липень [було запущено] у п’ять разів більше реактивних БпЛА. Вони почали серйозно застосовувати їх саме в липні", - додав він.
Що передувало?
- Раніше у ГУР МО заявили, що Росія нарощує виробництво ракет і робить ставку на балістику та реактивні дрони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От чим знищувати то виробництво? Щоб за багато сотень км, щоб бетонні перекриття, щоб підземні цехи...? Чим, тварюки пейсаті?
Фанерними літачками? Бізнес в них такий... штампують фанерні літачки, запускають сотнями, долітають одиниці, а мільярди потоком течуть...
ґешефт...