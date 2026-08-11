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Новини Виробництво балістичних ракет у Росії
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Знищити пускові "Іскандерів" непросто, краще уражати виробництво ракет та пункти дислокації, - Ігнат

Чи можна знищити пускові установки Іскандерів? Ігнат відповів

Знищення пускових "Іскандерів" ускладнює їхня висока мобільність - після запуску ракети установки швидко залишають позиції.

Про це заявив управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Подробиці

"Пускова "Іскандера" - це мобільна система на колісній базі, яка приїжджає [на локацію] в певний час - коли, скажімо, хмарно, або ніч, і не видно із супутників, - займає позицію і може якийсь час чекати команди. Потім команда "пуск" - ракети ще у стратосферу не влетіли, а вони вже згортаються і їдуть геть. Тому знищити такі пускові непросто.

Тільки філігранністю дій Сил оборони, оперативними розвідданими й гарною, швидкісною високоточною зброєю… Краще, звісно, намагатися вражати виробництво ракет, їхнє транспортування, пункти дислокації, що уже не раз було", - сказав Ігнат.

Також він зауважив, що росіяни серйозно збільшили відсоток застосування реактивних БпЛА.

"Якщо брати порівнювати червень із липнем, то за липень [було запущено] у п’ять разів більше реактивних БпЛА. Вони почали серйозно застосовувати їх саме в липні", - додав він.

Читайте: РФ призупинила виробництво "Кинджалів" та X-32, - ГУР МО

Що передувало?

  • Раніше у ГУР МО заявили, що Росія нарощує виробництво ракет і робить ставку на балістику та реактивні дрони.

Читайте: Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 30, рятувальні роботи тривають (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Ігнат Юрій (895) балістичні ракети (706) Іскандер (26)
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Топ коментарі
+8
Час відмазок у виконанні Ігната.
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11.08.2026 14:04 Відповісти
+7
ЧИМ?!!!
От чим знищувати то виробництво? Щоб за багато сотень км, щоб бетонні перекриття, щоб підземні цехи...? Чим, тварюки пейсаті?
Фанерними літачками? Бізнес в них такий... штампують фанерні літачки, запускають сотнями, долітають одиниці, а мільярди потоком течуть...
ґешефт...
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11.08.2026 14:14 Відповісти
+6
Гігант мислі блд.
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11.08.2026 14:01 Відповісти

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