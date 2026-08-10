РФ нарощує виробництво ракет і робить ставку на балістику та реактивні дрони, - Скібіцький

Липень 2026 року став одним із найскладніших місяців для української протиповітряної оборони. Російські війська суттєво збільшили застосування балістичних і гіперзвукових ракет, а також почали активніше використовувати нові реактивні безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

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У липні російські війська застосували 198 балістичних та гіперзвукових ракет. Йдеться, зокрема, про 9М723 комплексу "Іскандер-М", ракети РМ-48У із С-400 та "Циркони". Це найвищий показник від початку року.

Водночас кількість запущених крилатих ракет Х-101, "Калібр" та Х-32 у липні становила 153. Це другий за величиною показник після лютого.

У ГУР зазначають, що інтенсивність застосування балістики зростала протягом кількох місяців: у квітні РФ запустила 61 таку ракету, у травні – 107, а в червні – 134.

"З чим це пов'язано? Насамперед з тим, що вони до цього готувались. За даними воєнної розвідки, показники застосування ракетного озброєння з боку росіян почали зростати ще з квітня. У квітні було 61 балістична ракета, у травні – 107, червні – 134. Пам'ятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім – раз на тиждень. Зараз – ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння", - зазначив Скібіцький.

Росія перевиконує плани виробництва ракет

Представник ГУР повідомив, що Росія нарощує виробництво окремих типів ракет. За основними зразками виконання виробничих планів становить близько 110–120%.

Зокрема, у липні план виробництва Х-101 був виконаний на 140%, "Калібрів" – на 111%, а Х-35 – на 200%.

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Станом на 3 серпня Росія вже виконала річний план виробництва "Цирконів" та "Оніксів". За сім місяців було виготовлено 33 "Циркони" та 60 "Оніксів".

"Москва робить акцент на виробництві певних засобів ураження і на них перерозподіляють кошти. Таку тенденцію ми бачимо приблизно з другого кварталу цього року. І це логічно: якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей – вони збільшують їх виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі", - додав Скібіцький.

Ворог змінює тактику застосування дронів

Росія також адаптує виробництво ударних безпілотників. План випуску на серпень для основних типів ударних БПЛА становить близько 11 тисяч одиниць.

У липні росіяни дещо знизили темпи виробництва та застосування дронів, оскільки переналаштовують виробничі потужності на нові турбореактивні "Герані-4" та "Герані-5".

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" В одній з нещодавніх атак 50% вже складали саме турбореактивні безпілотники. Тепер для них нам потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мале ППО", - зазначив Скібіцький.

Росія скорочує застосування авіації

Водночас РФ наразі менше залучає авіаційний компонент під час ударів. У ГУР пояснюють це технічними проблемами з крилатими ракетами та літаками. Частина ракет не сходить із носіїв під час пусків, тому росіяни змушені використовувати резервну авіацію для страхування.

Серед нових засобів ураження, які РФ почала застосовувати цього року, Скібіцький назвав "Бандероль" і "Дань-Т" – баражуючі боєприпаси, які наразі запускаються з вертольотів. Росія також працює над можливістю їхнього запуску з літаків.

Таким чином, Москва не лише збільшує кількість ракетних ударів, а й змінює структуру атак, роблячи більший акцент на балістичних ракетах та швидкісних ударних дронах.

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