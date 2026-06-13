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Новини Виробництво ракет РФ
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РФ модернізує "Іскандери" та посилює ракети Х-101, - ЗСУ

У РФ модернізують "Іскандер-М" і посилюють ракети Х-101

Росія вдосконалює балістичні та крилаті ракети для подолання ППО, однак усі її засоби ураження містять іноземні деталі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це повідомив головний науковий співробітник одного з підрозділів Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєнь Олександр Заруба.

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Модернізація ракетних комплексів "Іскандер-М"

Окупанти модернізують оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" за кількома напрямками:

  • підвищення стійкості до сучасних систем протиповітряної оборони;
  • збільшення дальності ракети;
  • масштабування виробництва в умовах санкцій.

Зміни у крилатих ракетах Х-101  та розвиток КАБів

Окрім цього, Заруба розповів про зміни у російських крилатих ракет Х-101:

"Модернізація... йде в напрямку: розвитку можливостей подолання системи ППО, покращення точності ураження, збільшення бойової частини".

Також військовий зазначив щодо роботи окупантів над авіабомбами: у межах модернізації виготовляються керовані авіабомби з використанням уніфікованого модуля планерування й корекції, збільшується дальність та точність ураження, а також розробляються боєприпаси проміжного типу між КАБ та безпілотниками.

Росіяни регулярно використовують згадані Х-101 проти України, а керованими авіабомбами постійно атакують захисників на лінії бойового зіткнення та б’ють по прифронтових населених пунктах.

Іноземні компоненти у російському озброєнні

Без іноземних деталей повітряні цілі РФ не виготовляються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейським послам показали західні деталі у ракетах, якими РФ била по Києву

"100% засобів повітряного нападу противника виробляється із використанням іноземних комплектуючих", – акцентував Заруба.

До таких засобів належать ракети, дрони й КАБи.

Зростання рівня загроз і поради безпеки

Водночас рівень загроз для цивільної інфраструктури та жителів України дедалі зростає разом зі збільшенням дальності російських засобів повітряного нападу, точності їх ураження та можливості керування ними й наведення на ціль, вказав полковник.

Він порадив: окрім того, щоб покладатися на ефективність української ППО, потрібно вживати особистих заходів безпеки під час оголошення повітряної тривоги, а також не торкатися засобів повітряного нападу РФ або інших підозрілих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ встановила касетну бойову частину в "Калібри", - Міноборони. ФОТО

Автор: 

крилаті ракети (1124) балістичні ракети (606) Іскандер (19)
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Топ коментарі
+6
посилюємо фламінгу !

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13.06.2026 11:34 Відповісти
+5
Зато у нас FirePoint уже запускает спутники. Честно-честно. Не верите? Почитайте интервью Штилермана. Он один может победить рашку. Было бы политическое решение.

https://biz.liga.net/all/news/sovladelets-fire-point-zayavil-chto-kompaniya-zapustila-dva-sputnika-i-planiruet-desyatki-v-2027-godu Штилерман заявил, что Fire Point запустила два спутника | Новости Украины | LIGA.net
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13.06.2026 11:26 Відповісти
+3
Зараз всі військові закупівлі завернуть на Штілермана, щоб мафія Зеленського заробляла на всьому! Я пропоную ліквідувати міноборони і призначити Fire Point розпорядником всіх державних грошей на оборону! Навіщо ці реверанси з контрактами та конкурсами, вони тільки ускладнюють пограбування України!
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13.06.2026 11:45 Відповісти
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Зато у нас FirePoint уже запускает спутники. Честно-честно. Не верите? Почитайте интервью Штилермана. Он один может победить рашку. Было бы политическое решение.

https://biz.liga.net/all/news/sovladelets-fire-point-zayavil-chto-kompaniya-zapustila-dva-sputnika-i-planiruet-desyatki-v-2027-godu Штилерман заявил, что Fire Point запустила два спутника | Новости Украины | LIGA.net
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13.06.2026 11:26 Відповісти
не треба мене дурити я ще не п'яний
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13.06.2026 11:31 Відповісти
Вы не верите такому кристально честному человеку? Вы не видите 200 Фламиндичей в месяц, летящих дружными стаями на маскву? Как вы так можете?
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13.06.2026 11:35 Відповісти
Зараз всі військові закупівлі завернуть на Штілермана, щоб мафія Зеленського заробляла на всьому! Я пропоную ліквідувати міноборони і призначити Fire Point розпорядником всіх державних грошей на оборону! Навіщо ці реверанси з контрактами та конкурсами, вони тільки ускладнюють пограбування України!
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13.06.2026 11:45 Відповісти
А ты то чем теперь недоволен, Игорек? Ты же именно за эту мафию барыг и голосовал. Чего теперь жужжишь на свой выбор? Как говорит наша поговорка? " Очі бачили що купували ..." Кушай и не сильно обляпайся.
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13.06.2026 11:49 Відповісти
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13.06.2026 11:35 Відповісти
Він ядерні може зробити.Також за це говорив.
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13.06.2026 11:59 Відповісти
И "звезду смерти" склепает, видимо, если попросят

Он даже не тянет на Остапа Бендера, так жалкая пародия, нет размаха. Это гибрид Паниковского и Шуры Балаганова. Просто сейчас он под крылом, попал в схему.
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13.06.2026 12:04 Відповісти
А нам не треба удосконалювати балістичні та крилаті ракети, яким ми обстрілюємо столицю ворога - Москву.
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13.06.2026 11:28 Відповісти
Питання чому НАТО не надає нам зброю щоб виявляти слабкі місця своїх бойових систем? В нас нажаль немає своєї балістики та крилатих ракет.
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13.06.2026 11:52 Відповісти
Це яку таку зброю?
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13.06.2026 12:01 Відповісти
Літаки F-35, ракети повітря-повітря AMRAAM, cистеми ПРО THAAD, балістичні ракети різної дальності.
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13.06.2026 12:24 Відповісти
Літаки випускає виключно США і за ними черга стоїть.Та можна і до цих літаків 1000 AGM-158 запросити,чого соромитись?
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13.06.2026 12:27 Відповісти
До наших літаків F-16 неможливо прикрутити ******* озброєння, бо вони старі як гівно мамонта.
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13.06.2026 12:36 Відповісти
посилюємо фламінгу !

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13.06.2026 11:34 Відповісти
https://t.me/voynareal/138123 Паливна криза дісталась до всієї росії: наші дрони постарались, що в москві та пітєрі тепер заправлятися можна максимум по 20 літрів за раз
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13.06.2026 11:35 Відповісти
Ми ж теж не ликом шиті - вдарим ракетами з іноземними компонентами по кацапах - нє?
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13.06.2026 11:39 Відповісти
Датчани уже врубились шо это за понты и отказались от финансирования "завода по производству топлива" для фуфломинго
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13.06.2026 11:48 Відповісти
Деза. Відповідь ШІ:Данія відмовилася від фінансування заводу з виробництва ракетного палива? +2 Ні, уряд Данії офіційно заперечив заяви про замороження чи відмову від фінансування проєкту заводу з виробництва ракетного палива української компанії Fire Point.Головні деталі ситуації:Чутки: Інформацію про нібито зупинку фінансування поширив один із керівників (співвласників) компанії Fire Point. Він пов'язував це з публікацією скандальних аудіозаписів ("плівок Міндіча").Офіційна позиція: Данська влада спростувала ці заяви, підтвердила продовження співпраці та зазначила, що перебуває в постійному контакті з українською стороною.Унікальність проєкту: Завод будується на території Данії (біля авіабази Скридструп) для забезпечення паливом українських далекобійних ракет. Щоб прискорити запуск, данський уряд ухвалив безпрецедентне рішення про тимчасове скасування понад 20 власних будівельних та екологічних норм.
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13.06.2026 12:24 Відповісти
Там інша причина.
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13.06.2026 12:40 Відповісти
 
 