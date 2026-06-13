РФ модернізує "Іскандери" та посилює ракети Х-101, - ЗСУ

Росія вдосконалює балістичні та крилаті ракети для подолання ППО, однак усі її засоби ураження містять іноземні деталі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це повідомив головний науковий співробітник одного з підрозділів Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєнь Олександр Заруба.

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Модернізація ракетних комплексів "Іскандер-М"

Окупанти модернізують оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" за кількома напрямками:

підвищення стійкості до сучасних систем протиповітряної оборони;

збільшення дальності ракети;

масштабування виробництва в умовах санкцій.

Зміни у крилатих ракетах Х-101 та розвиток КАБів

Окрім цього, Заруба розповів про зміни у російських крилатих ракет Х-101:

"Модернізація... йде в напрямку: розвитку можливостей подолання системи ППО, покращення точності ураження, збільшення бойової частини".

Також військовий зазначив щодо роботи окупантів над авіабомбами: у межах модернізації виготовляються керовані авіабомби з використанням уніфікованого модуля планерування й корекції, збільшується дальність та точність ураження, а також розробляються боєприпаси проміжного типу між КАБ та безпілотниками.

Росіяни регулярно використовують згадані Х-101 проти України, а керованими авіабомбами постійно атакують захисників на лінії бойового зіткнення та б’ють по прифронтових населених пунктах.

Іноземні компоненти у російському озброєнні

Без іноземних деталей повітряні цілі РФ не виготовляються.

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"100% засобів повітряного нападу противника виробляється із використанням іноземних комплектуючих", – акцентував Заруба.

До таких засобів належать ракети, дрони й КАБи.

Зростання рівня загроз і поради безпеки

Водночас рівень загроз для цивільної інфраструктури та жителів України дедалі зростає разом зі збільшенням дальності російських засобів повітряного нападу, точності їх ураження та можливості керування ними й наведення на ціль, вказав полковник.

Він порадив: окрім того, щоб покладатися на ефективність української ППО, потрібно вживати особистих заходів безпеки під час оголошення повітряної тривоги, а також не торкатися засобів повітряного нападу РФ або інших підозрілих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

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