РФ модернизирует "Искандеры" и усиливает ракеты Х-101, - ВСУ

Россия совершенствует баллистические и крылатые ракеты для преодоления ПВО, однако все её средства поражения содержат иностранные детали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом сообщил главный научный сотрудник одного из подразделений Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений Александр Заруба.

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Модернизация ракетных комплексов "Искандер-М"

Оккупанты модернизируют оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" по нескольким направлениям:

повышение устойчивости к современным системам противовоздушной обороны;

увеличение дальности ракеты;

масштабирование производства в условиях санкций.

Изменения в крылатых ракетах Х-101 и развитие КАБ

Кроме того, Заруба рассказал об изменениях в российских крылатых ракетах Х-101:

"Модернизация... идет в направлении: развития возможностей преодоления системы ПВО, улучшения точности поражения, увеличения боевой части".

Также военный отметил работу оккупантов над авиабомбами: в рамках модернизации изготавливаются управляемые авиабомбы с использованием унифицированного модуля планирования и коррекции, увеличивается дальность и точность поражения, а также разрабатываются боеприпасы промежуточного типа между КАБ и беспилотниками.

Россияне регулярно используют упомянутые Х-101 против Украины, а управляемыми авиабомбами постоянно атакуют защитников на линии боевого столкновения и наносят удары по прифронтовым населенным пунктам.

Иностранные компоненты в российском вооружении

Без иностранных деталей воздушные цели РФ не производятся.

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"100% средств воздушного нападения противника производится с использованием иностранных комплектующих", – подчеркнул Заруба.

К таким средствам относятся ракеты, дроны и КАБы.

Рост уровня угроз и советы по безопасности

В то же время уровень угроз для гражданской инфраструктуры и жителей Украины постоянно растет вместе с увеличением дальности российских средств воздушного нападения, точности их поражения и возможности управления ими и наведения на цель, указал полковник.

Он посоветовал: помимо того, чтобы полагаться на эффективность украинской ПВО, нужно принимать личные меры безопасности во время объявления воздушной тревоги, а также не прикасаться к средствам воздушного нападения РФ или другим подозрительным предметам, которые могут быть взрывоопасными.

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