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Новости Производство ракет РФ
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РФ модернизирует "Искандеры" и усиливает ракеты Х-101, - ВСУ

В РФ модернизируют "Искандер-М" и усиливают ракеты Х-101

Россия совершенствует баллистические и крылатые ракеты для преодоления ПВО, однако все её средства поражения содержат иностранные детали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом сообщил главный научный сотрудник одного из подразделений Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений Александр Заруба.

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Модернизация ракетных комплексов "Искандер-М"

Оккупанты модернизируют оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" по нескольким направлениям:

  • повышение устойчивости к современным системам противовоздушной обороны;
  • увеличение дальности ракеты;
  • масштабирование производства в условиях санкций.

Изменения в крылатых ракетах Х-101 и развитие КАБ

Кроме того, Заруба рассказал об изменениях в российских крылатых ракетах Х-101:

"Модернизация... идет в направлении: развития возможностей преодоления системы ПВО, улучшения точности поражения, увеличения боевой части".

Также военный отметил работу оккупантов над авиабомбами: в рамках модернизации изготавливаются управляемые авиабомбы с использованием унифицированного модуля планирования и коррекции, увеличивается дальность и точность поражения, а также разрабатываются боеприпасы промежуточного типа между КАБ и беспилотниками.

Россияне регулярно используют упомянутые Х-101 против Украины, а управляемыми авиабомбами постоянно атакуют защитников на линии боевого столкновения и наносят удары по прифронтовым населенным пунктам.

Иностранные компоненты в российском вооружении

Без иностранных деталей воздушные цели РФ не производятся.

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"100% средств воздушного нападения противника производится с использованием иностранных комплектующих", – подчеркнул Заруба.

К таким средствам относятся ракеты, дроны и КАБы.

Рост уровня угроз и советы по безопасности

В то же время уровень угроз для гражданской инфраструктуры и жителей Украины постоянно растет вместе с увеличением дальности российских средств воздушного нападения, точности их поражения и возможности управления ими и наведения на цель, указал полковник.

Он посоветовал: помимо того, чтобы полагаться на эффективность украинской ПВО, нужно принимать личные меры безопасности во время объявления воздушной тревоги, а также не прикасаться к средствам воздушного нападения РФ или другим подозрительным предметам, которые могут быть взрывоопасными.

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Автор: 

крылатые ракеты (936) баллистические ракеты (575) Искандер (17)
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Топ комментарии
+7
посилюємо фламінгу !

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13.06.2026 11:34 Ответить
+5
Зато у нас FirePoint уже запускает спутники. Честно-честно. Не верите? Почитайте интервью Штилермана. Он один может победить рашку. Было бы политическое решение.

https://biz.liga.net/all/news/sovladelets-fire-point-zayavil-chto-kompaniya-zapustila-dva-sputnika-i-planiruet-desyatki-v-2027-godu Штилерман заявил, что Fire Point запустила два спутника | Новости Украины | LIGA.net
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13.06.2026 11:26 Ответить
+3
Зараз всі військові закупівлі завернуть на Штілермана, щоб мафія Зеленського заробляла на всьому! Я пропоную ліквідувати міноборони і призначити Fire Point розпорядником всіх державних грошей на оборону! Навіщо ці реверанси з контрактами та конкурсами, вони тільки ускладнюють пограбування України!
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13.06.2026 11:45 Ответить
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Зато у нас FirePoint уже запускает спутники. Честно-честно. Не верите? Почитайте интервью Штилермана. Он один может победить рашку. Было бы политическое решение.

https://biz.liga.net/all/news/sovladelets-fire-point-zayavil-chto-kompaniya-zapustila-dva-sputnika-i-planiruet-desyatki-v-2027-godu Штилерман заявил, что Fire Point запустила два спутника | Новости Украины | LIGA.net
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13.06.2026 11:26 Ответить
не треба мене дурити я ще не п'яний
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13.06.2026 11:31 Ответить
Вы не верите такому кристально честному человеку? Вы не видите 200 Фламиндичей в месяц, летящих дружными стаями на маскву? Как вы так можете?
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13.06.2026 11:35 Ответить
Зараз всі військові закупівлі завернуть на Штілермана, щоб мафія Зеленського заробляла на всьому! Я пропоную ліквідувати міноборони і призначити Fire Point розпорядником всіх державних грошей на оборону! Навіщо ці реверанси з контрактами та конкурсами, вони тільки ускладнюють пограбування України!
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13.06.2026 11:45 Ответить
А ты то чем теперь недоволен, Игорек? Ты же именно за эту мафию барыг и голосовал. Чего теперь жужжишь на свой выбор? Как говорит наша поговорка? " Очі бачили що купували ..." Кушай и не сильно обляпайся.
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13.06.2026 11:49 Ответить
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13.06.2026 11:35 Ответить
Він ядерні може зробити.Також за це говорив.
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13.06.2026 11:59 Ответить
И "звезду смерти" склепает, видимо, если попросят

Он даже не тянет на Остапа Бендера, так жалкая пародия, нет размаха. Это гибрид Паниковского и Шуры Балаганова. Просто сейчас он под крылом, попал в схему.
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13.06.2026 12:04 Ответить
А нам не треба удосконалювати балістичні та крилаті ракети, яким ми обстрілюємо столицю ворога - Москву.
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13.06.2026 11:28 Ответить
Питання чому НАТО не надає нам зброю щоб виявляти слабкі місця своїх бойових систем? В нас нажаль немає своєї балістики та крилатих ракет.
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13.06.2026 11:52 Ответить
Це яку таку зброю?
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13.06.2026 12:01 Ответить
Літаки F-35, ракети повітря-повітря AMRAAM, cистеми ПРО THAAD, балістичні ракети різної дальності.
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13.06.2026 12:24 Ответить
Літаки випускає виключно США і за ними черга стоїть.Та можна і до цих літаків 1000 AGM-158 запросити,чого соромитись?
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13.06.2026 12:27 Ответить
До наших літаків F-16 неможливо прикрутити ******* озброєння, бо вони старі як гівно мамонта.
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13.06.2026 12:36 Ответить
посилюємо фламінгу !

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13.06.2026 11:34 Ответить
https://t.me/voynareal/138123 Паливна криза дісталась до всієї росії: наші дрони постарались, що в москві та пітєрі тепер заправлятися можна максимум по 20 літрів за раз
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13.06.2026 11:35 Ответить
Ми ж теж не ликом шиті - вдарим ракетами з іноземними компонентами по кацапах - нє?
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13.06.2026 11:39 Ответить
Датчани уже врубились шо это за понты и отказались от финансирования "завода по производству топлива" для фуфломинго
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13.06.2026 11:48 Ответить
Деза. Відповідь ШІ:Данія відмовилася від фінансування заводу з виробництва ракетного палива? +2 Ні, уряд Данії офіційно заперечив заяви про замороження чи відмову від фінансування проєкту заводу з виробництва ракетного палива української компанії Fire Point.Головні деталі ситуації:Чутки: Інформацію про нібито зупинку фінансування поширив один із керівників (співвласників) компанії Fire Point. Він пов'язував це з публікацією скандальних аудіозаписів ("плівок Міндіча").Офіційна позиція: Данська влада спростувала ці заяви, підтвердила продовження співпраці та зазначила, що перебуває в постійному контакті з українською стороною.Унікальність проєкту: Завод будується на території Данії (біля авіабази Скридструп) для забезпечення паливом українських далекобійних ракет. Щоб прискорити запуск, данський уряд ухвалив безпрецедентне рішення про тимчасове скасування понад 20 власних будівельних та екологічних норм.
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13.06.2026 12:24 Ответить
Там інша причина.
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13.06.2026 12:40 Ответить
 
 